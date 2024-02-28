Байден давит на Конгресс США из-за отсутствия помощи Украине: Давайте сделаем это

Американский президент подчеркнул, что цена затягивания голосования законопроекта о национальной безопасности растет с каждым днем

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден в очередной раз обратился в Конгресс из-за оказания помощи Украине и призвал "сделать это". Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

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21 февраля Байден уже заявлял, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью для Украины, Израиля и Тайваня. А 27 февраля он созвал лидеров Конгресса в Белый дом, чтобы обсудить вопросы помощи Украине и голосования о финансировании работы американского правительства.

Сегодня американский президент подчеркнул, что цена затягивания голосования за двухпартийный законопроект о национальной безопасности растет с каждым днем.

"Этот законопроект позволил бы вооружить Украину, инвестировать в нашу оборонно-промышленную базу, помочь Израилю защититься от ХАМАС и получить больше гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения", – подчеркнул он.

Сегодня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук инициировал открытое письмо спикеров 23 парламентов и главы Европарламента к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с просьбой внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий ассигнование в размере $60,06 млрд помощи Украине.

14 февраля 2024 года американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

26 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

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