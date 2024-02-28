Байден давит на Конгресс США из-за отсутствия помощи Украине: Давайте сделаем это
Президент США Джо Байден в очередной раз обратился в Конгресс из-за оказания помощи Украине и призвал "сделать это". Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
21 февраля Байден уже заявлял, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью для Украины, Израиля и Тайваня. А 27 февраля он созвал лидеров Конгресса в Белый дом, чтобы обсудить вопросы помощи Украине и голосования о финансировании работы американского правительства.
Сегодня американский президент подчеркнул, что цена затягивания голосования за двухпартийный законопроект о национальной безопасности растет с каждым днем.
"Этот законопроект позволил бы вооружить Украину, инвестировать в нашу оборонно-промышленную базу, помочь Израилю защититься от ХАМАС и получить больше гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения", – подчеркнул он.
Сегодня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук инициировал открытое письмо спикеров 23 парламентов и главы Европарламента к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с просьбой внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий ассигнование в размере $60,06 млрд помощи Украине.
- 14 февраля 2024 года американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).
- 26 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.
- 28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.
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