Лидер республиканцев в Сенате США поддержал бюджет на два месяца без денег для Украины

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл поддержал бюджет на два месяца без денег для Украины и Израиля. Об этом он сообщил в Конгрессе, цитирует его The Hill.

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По его словам, он поддерживает предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о финансировании правительства на два месяца, чтобы избежать остановки его работы.

Макконнелл похвалил предложение Джонсона как "ответственную меру, которая позволит сохранить свет, избежать вредного сокращения федеральных расходов".

Принятие этой инициативы позволит американским законодателям завершить работу над годовыми законопроектами о расходах в течение следующих двух месяцев.

Если Конгресс одобрит предложение Джонсона о продлении текущего уровня финансирования до 2024 года, не будет еще одного обязательного государственного законопроекта о финансировании Украины или Израиля, который будет действовать до января.

20 октября 2023 г. президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине и Израилю будут рассматривать отдельно, а не в едином пакете, как это предлагает Белый дом.

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