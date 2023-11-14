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Лідер республіканців у Сенаті США підтримав бюджет на два місяці без грошей для України

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14.11.2023, 14:43
Лідер республіканців у Сенаті США підтримав бюджет на два місяці без грошей для України - Фото
Мітч Макконнелл (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл підтримав бюджет на два місяці без грошей для України та Ізраїлю. Про це він повідомив у Конгресі, цитує його The Hill.

За його словами, він підтримує пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона щодо фінансування уряду на два місяці, щоб уникнути зупинки його роботи.

Макконнелл похвалив пропозицію Джонсона як "відповідальний захід, який дозволить зберегти світло, уникнути шкідливого скорочення федеральних витрат".

Ухвалення цієї ініціативи дасть змогу американським законодавцям завершити роботу над річними законопроєктами про витрати протягом наступних двох місяців.

Якщо Конгрес схвалить пропозицію Джонсона щодо продовження поточного рівня фінансування до 2024 року, не буде ще одного обов'язкового державного законопроєкту щодо фінансування України чи Ізраїлю, який діятиме до січня.

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Дмитро Гриниченко
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