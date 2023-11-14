Лідер республіканців у Сенаті США підтримав бюджет на два місяці без грошей для України

Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл підтримав бюджет на два місяці без грошей для України та Ізраїлю. Про це він повідомив у Конгресі, цитує його The Hill.

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За його словами, він підтримує пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона щодо фінансування уряду на два місяці, щоб уникнути зупинки його роботи.

Макконнелл похвалив пропозицію Джонсона як "відповідальний захід, який дозволить зберегти світло, уникнути шкідливого скорочення федеральних витрат".

Ухвалення цієї ініціативи дасть змогу американським законодавцям завершити роботу над річними законопроєктами про витрати протягом наступних двох місяців.

Якщо Конгрес схвалить пропозицію Джонсона щодо продовження поточного рівня фінансування до 2024 року, не буде ще одного обов'язкового державного законопроєкту щодо фінансування України чи Ізраїлю, який діятиме до січня.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть окремо, а не в єдиному пакеті, як це пропонує Білий дім.

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