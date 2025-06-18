Лидеры G7 согласовали совместное коммюнике с вопросом о российско-украинской войне
Лидеры стран "Большой семерки" приняли совместное коммюнике по результатам саммита, состоявшегося 15-17 июня в Канаде. Документ поддерживает дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны и усилению давления на Россию.
В частности, лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению справедливого и крепкого мира в Украине.
Они признали, что Украина обязалась придерживаться безусловного прекращения огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое.
"Лидеры G7 решительно настроены рассмотреть все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что лидеры "Большой семерки" встретились с президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте, чтобы обсудить свою поддержку сильной и суверенной Украины, включая финансирование обороны, восстановления и реконструкции.
Ранее Bloomberg сообщал, что страны "Большой семерки" не будут пытаться достичь консенсуса по поводу совместного коммюнике из-за существенных разногласий с США по ряду вопросов, в том числе российско-украинской войны.
- Утром 17 июня стало известно, что Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке.
- Встреча с Зеленским, заявлявшим, что хочет во время саммита G7 обсудить с Трампом возможность купить новый пакет военной помощи у Штатов, была отменена.
- Bloomberg сообщал, что лидерам G7 не удалось убедить Трампа усилить позицию по отношению к России.