Лидеры G7 согласовали совместное коммюнике с вопросом о российско-украинской войне

Заявление было принято, несмотря на опасения, что консенсус не будет достигнут из-за разногласий с США относительно Украины

Саммит G7 в Канаде (Фото: FILIPPO ATTILI/EPA)

Лидеры стран "Большой семерки" приняли совместное коммюнике по результатам саммита, состоявшегося 15-17 июня в Канаде. Документ поддерживает дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны и усилению давления на Россию.

В частности, лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению справедливого и крепкого мира в Украине.

Они признали, что Украина обязалась придерживаться безусловного прекращения огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое.

"Лидеры G7 решительно настроены рассмотреть все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что лидеры "Большой семерки" встретились с президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте, чтобы обсудить свою поддержку сильной и суверенной Украины, включая финансирование обороны, восстановления и реконструкции.

Ранее Bloomberg сообщал, что страны "Большой семерки" не будут пытаться достичь консенсуса по поводу совместного коммюнике из-за существенных разногласий с США по ряду вопросов, в том числе российско-украинской войны.