Лідери G7 погодили спільне комюніке з питанням щодо російсько-української війни
Лідери країн "Великої сімки" ухвалили спільне комюніке за результатами саміту, який відбувся 15–17 червня у Канаді. Документ підтримує дипломатичні зусилля щодо припинення російсько-української війни та посилення тиску на Росію.
Зокрема, лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
Вони визнали, що Україна зобов'язалася дотримуватися безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те саме.
"Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями", – йдеться у заяві.
Також зазначається, що лідери "Великої сімки" зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити свою підтримку сильної та суверенної України, включно з фінансуванням оборони, відновлення та реконструкції.
Раніше Bloomberg повідомляв, що країни "Великої сімки" не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке через суттєві розбіжності зі США щодо низки питань, зокрема російсько-української війни.
- Зранку 17 червня стало відомо, що Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.
- Зустріч із Зеленським, який заявляв, що хоче під час саміту G7 обговорити з Трампом можливість купити новий пакет військової допомоги у Штатів, була скасована.
- Bloomberg повідомляв, що лідерам G7 не вдалося переконати Трампа посилити позицію щодо Росії.