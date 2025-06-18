Лідери G7 погодили спільне комюніке з питанням щодо російсько-української війни

Заява була ухвалена попри побоювання, що консенсусу не буде досягнуто через розбіжності зі США щодо України

Саміт G7 у Канаді (Фото: FILIPPO ATTILI/EPA)

Лідери країн "Великої сімки" ухвалили спільне комюніке за результатами саміту, який відбувся 15–17 червня у Канаді. Документ підтримує дипломатичні зусилля щодо припинення російсько-української війни та посилення тиску на Росію.

Зокрема, лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

Вони визнали, що Україна зобов'язалася дотримуватися безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те саме.

"Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями", – йдеться у заяві.

Також зазначається, що лідери "Великої сімки" зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити свою підтримку сильної та суверенної України, включно з фінансуванням оборони, відновлення та реконструкції.

Раніше Bloomberg повідомляв, що країни "Великої сімки" не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке через суттєві розбіжності зі США щодо низки питань, зокрема російсько-української війни.