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Ликвидированы 360 оккупантов, уничтожены 15 танков и 40 артсистем – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 09:09
Ликвидированы 360 оккупантов, уничтожены 15 танков и 40 артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ.jpg

Вооруженные Силы Украины  за минувшие сутки уничтожили 360 российских оккупантов, 15 танков и 40 артиллерийских систем. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — 279440 (+360),
→ танков —  4732 (+15),
→ боевых бронированных машин — 9008 (+8),
→ артиллерийских систем — 6565 (+40),
→ РСЗО — 801,
→ средств ПВО — 540,
→ самолетов — 315,
→ вертолетов— 316,
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5080 (+20),
→ крылатых ракет — 1529,
→ кораблей/катеров — 20,
→ подлодок — 1,
→ автомобильной техники и автоцистерн — 8932 (+23),
→ специальной техники — 943 (+5).

Военные потери армии РФ на 3 октября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ).jpg

Генштаб подчеркивает, что поступление уточненных разведданных вызвало необходимость скорректировать некоторые сведения о потерях противника по сравнению с предыдущими сообщениями.   

  • Утром Генштаб сообщил, что оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Авдеевки Донецкой области, а также западнее Вербового на юге.
  • Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны совершили прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

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Сергей Бережной
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