Россия пыталась восстановиться в районах Вербового на юге и Андреевки на востоке – карта

Российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки и Авдеевки Донецкой области, а также западнее Вербового на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные сообщили, что за сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако Силы обороны отбились.

На Авдеевском направлении противник пытался восстановиться в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.

ВСУ также успешно отбили атаки врага в восточнее Степного Донецкой области.

направлении украинские воины успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровнополья Донецкой области.направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и четыре артиллерийских средства россиян.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а потому наступление ВСУ идет "трудно".

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны совершили прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Президент Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не будет говорить СМИ.

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