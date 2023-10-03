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Россия пыталась восстановиться в районах Вербового на юге и Андреевки на востоке – карта

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 08:30
Россия пыталась восстановиться в районах Вербового на юге и Андреевки на востоке – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки и Авдеевки Донецкой области, а также западнее Вербового на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные сообщили, что за сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако Силы обороны отбились.

Карта: deepstate

На Авдеевском направлении противник пытался восстановиться в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.

Карта: deepstate

ВСУ также успешно отбили атаки врага в восточнее Степного Донецкой области.

Карта: deepstate


На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровнополья Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Карта: deepstate

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и четыре артиллерийских средства россиян.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а потому наступление ВСУ идет "трудно".

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Милана Головань
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