Росія намагалася відновитися в районах Вербового на півдні та Андріївки на сході – карта
Російські окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки та Авдіївки Донецької області, а також західніше Вербового на півдні. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові повідомили, що за добу відбулося 35 бойових зіткнень.
На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, проте Сили оборони відбилися.
На Авдіївському напрямку противник намагався відновитися в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав.
ЗСУ також успішно відбили атаки ворога в східніше Степового Донецької області.
На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.
Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника.
Ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та чотири артилерійські засоби росіян.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".
- Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
- Президент Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не казатиме ЗМІ.
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