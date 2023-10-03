Ліквідовано 360 окупантів, знищено 15 танків і 40 артсистем – Генштаб

Збройні Сили України минулої доби знищили 360 російських окупантів, 15 танків та 40 артилерійських систем. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – 279440 (+360),

→ танків – 4732 (+15),

→ бойових броньованих машин – 9008 (+8),

→ артилерійських систем – 6565 (+40),

→ РСЗВ — 801,

→ засобів ППО – 540,

→ літаків — 315,

→ вертольотів -316,

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),

→ крилатих ракет – 1529,

→ кораблів/катерів — 20,

→ підводних човнів — 1,

→ автомобільної техніки й автоцистерн — 8932 (+23),

→ спеціальної техніки – 943 (+5).

Генштаб наголошує, що надходження уточнених розвідданих викликало необхідність скоригувати деякі відомості про втрати противника порівняно з попередніми повідомленнями.

Вранці Генштаб повідомив, що окупанти намагалися повернути втрачені позиції в районі Андріївки й Авдіївки Донецької області, а також на захід від Вербового на півдні.

Командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.

Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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