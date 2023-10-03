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Ліквідовано 360 окупантів, знищено 15 танків і 40 артсистем – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 09:09
Ліквідовано 360 окупантів, знищено 15 танків і 40 артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ.jpg

Збройні Сили України минулої доби знищили 360 російських окупантів, 15 танків та 40 артилерійських систем. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – 279440 (+360),
→ танків – 4732 (+15),
→ бойових броньованих машин – 9008 (+8),
→ артилерійських систем – 6565 (+40),
→ РСЗВ — 801,
→ засобів ППО – 540,
→ літаків — 315,
→ вертольотів -316,
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),
→ крилатих ракет – 1529,
→ кораблів/катерів — 20,
→ підводних човнів — 1,
→ автомобільної техніки й автоцистерн — 8932 (+23),
→ спеціальної техніки – 943 (+5).

Военные потери армии РФ на 3 октября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ).jpg

Генштаб наголошує, що надходження уточнених розвідданих викликало необхідність скоригувати деякі відомості про втрати противника порівняно з попередніми повідомленнями.

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Сергій Бережний
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