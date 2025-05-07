Литва хочет производить дроны Magura для себя и Украины по схеме "1+1"

Страна заинтересовалась совместным производством с Украиной морских и ракетных дронов

Дроны Magura (Фото: ГУР)

Министерство обороны Литвы рассматривает возможность запуска производства морских дронов и другого вооружения по принципу "1+1" – одна единица техники производится для Вооруженных сил Литвы, а вторая передается Украине. Об этом глава оборонного ведомства Литвы Довиле Шакалене заявила Милитарному.

По словам министра, ее команда активно заинтересовалась украинскими надводными ударными и ракетными дронами.

"Magura, по-моему, – это прекрасное военное изделие", – подчеркнула Шакалене.

Она также подчеркнула, что в Литве обсуждается совместное производство отдельных видов вооружения вместе с украинскими партнерами.

"Мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе", – пояснила глава ведомства.

Довиле Шакалене также отметила, что сотрудничество с Украиной в сфере морских и ракетных дронов имеет большой потенциал и является стратегически важным для обеих стран.

2 мая 2025 года Силы обороны в Черном море ликвидировали российский самолет Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.

31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР Group 13 в районе мыса Тарханкут с помощью Magura V5, оснащенного ракетами Р-73 SeeDragon, уничтожили один Ми-8 и подбили второй.

Позже ГУР обнародовало радиоперехват, в котором пилот подбитого Ми-8 докладывает об ударе.