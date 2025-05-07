Литва хоче виробляти дрони Magura для себе та України за схемою "1+1"

Країна зацікавилася спільним виробництвом з Україною морських та ракетних дронів

Дрони Magura (Фото: ГУР)

Міністерство оборони Литви розглядає можливість запуску виробництва морських дронів та іншого озброєння за принципом "1+1" – одна одиниця техніки виготовляється для Збройних сил Литви, а друга передається Україні. Про це очільниця оборонного відомства Литви Довілє Шакалєнє заявила Мілітарному.

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За словами міністерки, її команда активно зацікавилася українськими надводними ударними та ракетними дронами.

"Magura, як на мене, – це чудовий військовий виріб", – наголосила Шакалєнє.

Вона також підкреслила, що у Литві вже обговорюється спільне виробництво окремих видів озброєння разом з українськими партнерами.

"Ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві", – пояснила очільниця відомства.

Довілє Шакалєнє також зазначила, що співпраця з Україною у сфері морських та ракетних дронів має великий потенціал і є стратегічно важливою для обох країн.

2 травня 2025 року Сили оборони у Чорному морі ліквідували російський літак Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 в районі мису Тарханкут з допомогою Magura V5, оснащеного ракетами Р-73 SeeDragon, знищили один Мі-8 і підбили другий.

Пізніше ГУР оприлюднило радіоперехоплення, в якому пілот підбитого Мі-8 доповідає про удар.