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Литва предлагает ЕС ввести санкции против Беларуси из-за политических репрессий

11.08.2020, 11:39
Литва предлагает ЕС ввести санкции против Беларуси из-за политических репрессий - Фото
Гитанас Науседа (фото - Robertas Dackus, пресс-служба президента Литвы)

Если страна не уважает права своих собственных людей, то как можно ожидать, что она может уважать зарубежных партнеров, отметил президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции. Об этом сообщает портал Delfi.

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Он отметил, что ЕС следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - сказал Науседа.

Он также добавил, что от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если страна не уважает права своих собственных людей, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - считает президент Литвы.

Наталия Софиенко
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