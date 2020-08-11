Беларусь. В ОБСЕ и ПАСЕ отреагировали на массовые протесты

Власть Беларуси призывают к максимальной сдержанности и диалогу с протестующими

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с массовыми акциями протеста призвала власти Беларуси к диалогу с протестующими. Об этом говорится в заявлении в Twitter.

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"Мы призываем к максимальной сдержанности и ответственности в такое критическое время и подчеркиваем важность уважения прав человека и основных свобод", - отмечается в заявлении.

В ОБСЕ потребовали от властей страны честно сообщить о результатах выборов на всех участках и воздержаться от насилия.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Дамс призвал власти Беларуси к максимальной сдержанности и соблюдению свобод человека.

"Я призываю власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать беспрепятственное осуществление основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Беларуси", - подчеркнул президент ПАСЕ.

Он приветствовал смелость белорусских женщин, которые участвовали в выборах президента страны.

"Я особенно приветствую мужество и решимость женщин Беларуси, которые активно участвовали в политическом процессе в качестве лидеров, активистов кампании и активных избирателей, несмотря на сексистские замечания, которые звучали на протяжении всей кампании", - уточнил он, пообещав, что ПАСЕ будет внимательно следить за ситуацией в Беларуси.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.

Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью.

, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью. Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости.

Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.

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Арина Толина

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