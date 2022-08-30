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Литва предложила обсудить отправку миротворцев на Запорожскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 19:59
Литва предложила обсудить отправку миротворцев на Запорожскую АЭС - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагает обсудить возможность отправки миротворческой миссии на Запорожскую АЭС. Об этом он сказал в кулуарах неформальной встречи глав МИДа стран Евросоюза во вторник.

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"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем сейчас. И, честно говоря, беспокойств относительно ситуации может быть недостаточно. Надо вернуться к обсуждению полугодовой давности касательно военной миротворческой миссии, которая обеспечила бы ядерную безопасность на Запорожской атомной станции", – заявил он.

Позиция Ландсбергиса в целом отвечает стремлению Украины к созданию демилитаризованной зоны в Энергодаре, где находится ЗАЭС.

Россия не хочет создавать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС.

  • 30 августа в Киев прибыла делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.
  • Миссия должна отправиться на ЗАЭС, перед ней стоит три задания.

Читайте также: Кулеба: Ожидаем МАГАТЭ констатировать факты о нарушении ядерной безопасности на ЗАЭС

Андрей Водяный
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война миротворцы Габриелюс Ландсбергис ЗАЄС
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