Литва установила "зубы дракона" у границы России и Беларуси
Литва установила барьеры из "зубов дракона" для усиления безопасности границы вблизи пунктов пограничного контроля с Россией и Беларусью. Об этом сообщает LRT со ссылкой на литовских военных.
Отмечается, что это часть запланированных мероприятий контрмобильности для Балтийской оборонительной линии.
"Установленные барьеры – это лишь часть большой, целостной картины. Мы начинаем с тактического уровня – конкретных препятствий на границе, а позже объединим весь инженерный сценарий в единую концептуальную систему", – заявил командующий Вооруженных сил Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.
Барьеры установили из "зубов дракона" на дорогах, которые не используются, а на дорогах, которые находятся в пользовании, их разместили в легкодоступных местах поблизости, чтобы при необходимости барьеры можно было быстро использовать.
Новые заграждения уже установлены на пунктах пропуска на границе с Беларусью "Шумскас", "Лаворишкес", "Райгардас", "Латежерис", а также на неиспользуемом пункте пропуска на границе с Россией "Романишкес" и в некоторых других районах.
Военные также в ближайшее время оценят другие важные приграничные районы, где также планируется ввести ограничения на передвижение.
- 4 апреля Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что НАТО готово отреагировать на военные учения России и Беларуси "Запад-2025", если возникнет такая необходимость.
- 20 августа стало известно, что Литва усиливает безопасность границы перед учениями России и Беларуси в сентябре.
- 21 августа сообщалось, что Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с проникновением дронов и учений "Запад-2025".
