Литва встановила "зуби дракона" біля кордону Росії та Білорусі
Литва встановила бар'єри із "зубів дракона" для посилення безпеки кордону поблизу пунктів прикордонного контролю з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє LRT з посиланням на литовських військових.
Зазначається, що це частина запланованих заходів контрмобільності для Балтійської оборонної лінії.
"Встановлені бар'єри – це лише частина великої, цілісної картини. Ми починаємо з тактичного рівня – конкретних перешкод на кордоні, а пізніше об'єднаємо весь інженерний сценарій в єдину концептуальну систему", – заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас.
Бар’єри встановили із "зубів дракона" на дорогах, які не використовуються, а на шляхах, які перебувають в користуванні,ї х розмістили у легкодоступних місцях поблизу, аби за потреби барʼєри можна було швидко використати.
Нові загородження вже встановлені на пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю "Шумскас", "Лаворішкес", "Райгардас", "Латежеріс", а також на невикористовуваному пункті пропуску на кордоні з Росією "Романішкес" та в деяких інших районах.
Військові також найближчим часом оцінять інші важливі прикордонні райони, де також планується ввести обмеження на пересування.
- 4 квітня Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що НАТО готове відреагувати на військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025", якщо виникне така потреба.
- 20 серпня стало відомо, що Литва посилює безпеку кордону перед навчаннями Росії та Білорусі у вересні.
- 21 серпня повідомлялось, що Литва закрила повітряний простір вздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів та навчань "Запад-2025".
