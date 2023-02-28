Lockheed вдвое увеличит производство HIMARS на фоне успеха этих систем в Украине – Reuters
Завод компании Lockheed Martin по производству мобильных ракетных установок, расположенный в Камдене, штат Арканзас, США, готовится увеличить производство систем HIMARS после того, как их успех на поле боя в Украине увеличил спрос со стороны других стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководства компании.
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Как отмечается, высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS получила широкое признание в мире после распространения многочисленных видео ее работы на войне в Украине.
"Когда у вас есть проверенная в бою система, которая доступна и ежедневно появляется в новостях, тогда это стимулирует спрос", — сказала вице-президент по операциям ракетного бизнеса Lockheed Дженнифер Макманус.
Lockheed Martin производит HIMARS и обновляет завод в Камдене.
По словам руководителей Lockheed, благодаря инвестициям, сделанным за последний год в здание площадью 26 000 кв. м, компании требуется лишь несколько обновлений, чтобы поднять производительность завода.
"Конкретно по HIMARS мы уже встретились с поставщиками, чтобы спланировать увеличение производства до 96 таких единиц в год", – заявил генеральный директор Lockheed Martin.
Как отмечается, Lockheed начала 2022 год с производительностью 48 пусковых установок HIMARS, но с тех пор увеличила производство до 60 штук.
- 3 февраля 2023 года Пентагон подтвердил, что намерен передать Украине запускаемые с помощью HIMARS "умные бомбы" с системой самонаведения и дальностью до 150 км.
- 7 февраля появились сообщения, что США планируют продать Польше вооружение на сумму около $10 млрд, включая РСЗО HIMARS и боеприпасы для них.
- 9 февраля сообщалось, что Пентагон хочет создать в Европе центр обучения экипажей HIMARS.
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