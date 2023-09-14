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Лондон передал Украине тяжелые БпЛА Malloy. Они перевозят снаряды и оружие – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 07:28
Лондон передал Украине тяжелые БпЛА Malloy. Они перевозят снаряды и оружие – видео - Фото
БпЛА Malloy (Фото: Минобороны Великобритании)

Великобритания передала Украине партию тяжелых беспилотников Malloy. Об этом сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства в X (ранее – Twitter).

В оборонном ведомстве отметили, что эти дроны могут перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта – они транспортируют вес до 180 кг на расстояние 70 км, и имеют высокий уровень автоматизации.

Malloy самостоятельно взлетают и приземляются, способны следовать запрограммированному маршруту в плохих погодных условиях.

Британский летательный аппарат имеет восемь пропеллеров и восемь роторов в четырех местах. Это позволяет ему поддерживать стабильный полет, даже если один из пропеллеров вышел из строя.

  • 18 августа 2023 стало известно, что Британия предоставит Украине средства противовоздушной обороны на сумму более 90 млн фунтов стерлингов (~$114 млн). Самый большой контракт пойдет на системы противодействия беспилотникам.
  • 31 августа новый министр обороны Британии заявил, что он продолжит помогать Украине в войне против России.
  • 1 сентября Politico сообщило, что Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября. На Западе надеются, что машины помогут в наступлении.

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Милана Головань
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