Лондон передал Украине тяжелые БпЛА Malloy. Они перевозят снаряды и оружие – видео

Великобритания передала Украине партию тяжелых беспилотников Malloy. Об этом сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства в X (ранее – Twitter).

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В оборонном ведомстве отметили, что эти дроны могут перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта – они транспортируют вес до 180 кг на расстояние 70 км, и имеют высокий уровень автоматизации.

Malloy самостоятельно взлетают и приземляются, способны следовать запрограммированному маршруту в плохих погодных условиях.

Британский летательный аппарат имеет восемь пропеллеров и восемь роторов в четырех местах. Это позволяет ему поддерживать стабильный полет, даже если один из пропеллеров вышел из строя.

18 августа 2023 стало известно, что Британия предоставит Украине средства противовоздушной обороны на сумму более 90 млн фунтов стерлингов (~$114 млн). Самый большой контракт пойдет на системы противодействия беспилотникам.

31 августа новый министр обороны Британии заявил, что он продолжит помогать Украине в войне против России.

1 сентября Politico сообщило, что Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября. На Западе надеются, что машины помогут в наступлении.

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