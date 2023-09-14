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Лондон передав Україні важкі БпЛА Malloy. Вони перевозять снаряди та зброю – відео

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 07:28
Лондон передав Україні важкі БпЛА Malloy. Вони перевозять снаряди та зброю – відео - Фото
БпЛА Malloy (Фото: Міноборони Великої Британії)

Велика Британія передала Україні партію важких безпілотників Malloy. Про це повідомили у міністерстві оборони Сполученого Королівства в X (раніше – Twitter).

В оборонному відомстві зазначили, що ці дрони можуть перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту – вони транспортують вагу до 180 кг на відстань 70 км і мають високий рівень автоматизації.

Malloy самостійно злітають та приземляються, мають здатність слідувати запрограмованому маршруту у поганих погодних умовах.

Британський літальний апарат має вісім пропелерів та вісім роторів у чотирьох місцях. Це дозволяє йому підтримувати стабільний політ, навіть якщо один із пропелерів вийшов з ладу.

  • 18 серпня 2023 року стало відомо, що Британія надасть Україні засоби протиповітряної оборони на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів (~$114 млн). Найбільший контракт піде на системи протидії безпілотникам. 
  • 31 серпня новий міністр оборони Британії заявив, що він продовжить допомагати Україні у війні проти Росії.
  • 1 вересня Politico повідомило, що Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня. На Заході сподіваються, що машини допоможуть у наступі.

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Мілана Головань
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війнавійськова допомогабезпілотникдронВелика БританіяMalloy
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