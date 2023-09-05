Україна отримає розвідувальні бронемашини Scimitar Mk2 від Британії – виробник

Велика Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки спеціалістами. Про це повідомляє спільне британо-німецьке підприємство Rheinmetall BAE Systems Land у Twitter.

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Зусилля представників польової підтримки компанії дозволили передати Україні 23 одиниці техніки впродовж 32 днів.

Спеціалісти надали підтримку у діагностуванні несправностей, надали технічні консультації та рекомендації з ремонту, рекомендації щодо безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та взяли участь у ремонті.

Представники компанії працювали у Німеччині, там вони допомагали військовим британської армії, які перебувають у Європі.

Scimitar Mark (Mk) 2 — модернізована версія броньованої розвідувальної машини Scimitar, знаходиться на озброєнні британської армії.

Перші модернізовані машини були отримані армією Британії для розгортання в Афганістані у вересні 2011 року.

Техніка оснащена дистанційно керованим озброєнням та додатковими рішеннями для башти з електроприводом для підвищення смертоносності. Машина може більш ефективно вражати всі типи цілей противника, пише Army Technology.

Scimitar Mk2 оснащений керамічною балістичною бронею Plasan для посиленого захисту від загроз кінетичної енергії. На корпус машини прикріплено стрижневу броню для захисту від реактивних гранатометів (РПГ), а паливні баки захищені від вибухів.

Корпус і вежа техніки оснащені посиленим протимінно-вибуховим захистом і засобами електронної протидії для захисту від саморобних вибухових пристроїв (СВУ).

18 серпня стало відомо, що Британія надасть Україні засоби протиповітряної оборони на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів (~$114 млн). Найбільший контракт піде на системи протидії безпілотникам.

31 серпня новий міністр оборони Британії заявив, що він продовжить допомагати Україні у війні проти Росії.

1 вересня Politico повідомило, що Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня. На Заході сподіваються, що машини допоможуть в наступі.

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