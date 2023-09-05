Украина получит разведывательные бронемашины Scimitar Mk2 от Британии – производитель

Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами. Об этом сообщает совместное британо-германское предприятие Rheinmetall BAE Systems Land в Twitter.

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Усилия представителей полевой поддержки компании позволили передать Украине 23 единиц техники в течение 32 дней.

Специалисты оказали поддержку в диагностировании неисправностей, дали технические консультации и рекомендации по ремонту, рекомендации по безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и приняли участие в ремонте.

Представители компании работали в Германии, там они помогали военным британской армии, находящимся в Европе.

Scimitar Mark (Mk) 2 – модернизированная версия бронированной разведывательной машины Scimitar, находится на вооружении британской армии.

Первые модернизированные машины были получены армией Великобритании для развертывания в Афганистане в сентябре 2011 года.

Техника оснащена дистанционно управляемым вооружением и дополнительными решениями для башни с электроприводом для повышения смертоносности. Машина может более эффективно поражать все типы целей противника, пишет Army Technology.

Scimitar Mk2 оснащен керамической баллистической броней Plasan для усиленной защиты от угроз кинетической энергии. На корпус машины прикреплена стержневая броня для защиты от реактивных гранатометов (РПГ), а топливные баки защищены от взрывов.

Корпус и башня техники снабжены усиленной противоминно-взрывной защитой и средствами электронного противодействия для защиты от самодельных взрывных устройств (СВУ).

18 августа стало известно, что Британия предоставит Украине средства противовоздушной обороны на сумму более 90 млн. фунтов стерлингов (~$114 млн). Самый большой контракт пойдет на системы противодействия беспилотникам.

31 августа новый министр обороны Британии заявил, что он продолжит помогать Украине в войне против России.

1 сентября Politico сообщило, что Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября. На Западе надеются, что машины помогут в наступлении.

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