Лондон выполнит требование МУС об аресте Нетаньяху, если он приедет в Британию

Глава британского МИД Дэвид Лемми сказал, что продолжит разговоры и встречи с Нетаньяху

Дэвид Лемми (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Великобритания исполнит ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, если он приедет в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми, его слова приводит агентство Reuters.

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Глава британской дипломатии сказал, что продолжит разговоры и встречи с Нетаньяху после того, как МУС выдал ордер на его арест за вероятные военные преступления в секторе Газа. В то же время он добавил, что Лондон выполнит требование об аресте премьера Израиля, если он въедет в Британию, настаивая, что "не может игнорировать приказ".

Лемми сказал, что согласно британскому законодательству он "обязан" передать запрос об ордере в национальный суд.

"Это не дает мне никакого выбора. Я выдам его, передам в суд. Тогда суд вынесет свое решение", – добавил глава британского МИД.

Но Лемми сказал, что он продолжит говорить с Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками о таких вопросах, как стремление к прекращению огня и важность доставки помощи на палестинскую территорию.

"Я считаю, что это важные вопросы, которые требуют участия тех из нас, кто в правительстве. Я не вижу обстоятельств, при которых я бы не общался с избранными представителями израильского правительства", – добавил глава МИД Британии.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Израиль в ответ обвинил МУС в "антисемитской ненависти" к стране и заявил, что суд избрал сторону "террора и зла".

Байден считает возмутительным выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. Он заявил, что Израиль и ХАМАС не равнозначны.