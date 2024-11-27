Лондон виконає вимогу МКС про арешт Нетаньягу, якщо він приїде до Британії

Очільник британського МЗС Девід Леммі сказав, що продовжить розмови та зустрічі з Нетаньягу

Девід Леммі (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Велика Британія виконає ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо він приїде до країни. Про це повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, його слова наводить агентство Reuters.

Глава британської дипломатії сказав, що продовжить розмови та зустрічі з Нетаньягу після того, як МКС видав ордер на його арешт за ймовірні воєнні злочини в секторі Гази. Водночас він додав, що Лондон виконає вимогу про арешт прем’єра Ізраїлю, якщо він в’їде до Британії, наполягаючи, що "не може ігнорувати наказ".

Леммі сказав, що згідно з британським законодавством він "зобов’язаний" передати запит про ордер до національного суду.

"Це не дає мені жодного вибору. Я видам його, передам до суду. Тоді суд винесе своє рішення", – додав очільник британського МЗС.

Але Леммі сказав, що він продовжить говорити з Нетаньягу та іншими високопоставленими ізраїльськими урядовцями про такі питання, як прагнення до припинення вогню та важливість доставлення допомоги на палестинську територію.

"Я вважаю, що це важливі питання, які вимагають участі тих із нас, хто є в уряді. Я не бачу обставин, за яких я б не спілкувався з обраними представниками ізраїльського уряду", – додав глава МЗС Британії.

21 листопада МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галанта.

Ізраїль у відповідь звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" до країни й заявив, що суд обрав сторону "терору та зла".

Байден вважає обурливим видання ордерів на арешт Нетаньягу та Галанта. Він заявив, що Ізраїль та ХАМАС не є рівнозначними.