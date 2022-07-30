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Лубинец хочет поехать в Еленовку и встретиться с ранеными пленными. Зовет и омбудсмена РФ

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30.07.2022, 16:23
Лубинец хочет поехать в Еленовку и встретиться с ранеными пленными. Зовет и омбудсмена РФ - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец хочет посетить временно оккупированную Еленовку, где российские оккупанты убили украинских военнопленных. Он также намерен посетить раненых пленных, зовет в Еленовку международных экспертов и омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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Лубинец считает, что убийство украинских пленных – это военная операция, которая давно готовилась. В частности, рассматривается версия со взрывом барака с пленными изнутри. Он отметил, что вчера обратился к Международному комитету Красного Креста и Мониторинговой миссии ООН с требованием посетить это место военного преступления.

"Когда парни выходили из Азовстали, они (ООН и Красный Крест. – Прим. ред.) гарантировали их безопасность и возвращение домой по процедуре обмена. И сейчас вполне логично – мы требуем, чтобы они это соблюдали и дали мне лично возможность, чтобы я туда прибыл", – сказал он.

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Лубинец также сказал, что официально обратился к Москальковой, чтобы она тоже официально рассмотрела возможность посетить вместе с ним Еленовку. Он хочет, чтобы в присутствии омбудсменов международные эксперты взяли необходимые пробы.

"Мы знаем, что правда на нашей стороне. Если вам нечего скрывать, то, пожалуйста, дайте нам такую возможность. Также я обратился с тем, чтобы мне обязательно дали возможность посетить наших раненых героев и мы начали процедуру возвращения тел погибших, которые там удерживались", – сказал Лубинец.

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Марк Сировой
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