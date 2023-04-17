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Лубинец ответил, нарушают ли бойцы ВСУ Женевскую конвенцию, на примере резонансных случаев

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17.04.2023, 10:22
Лубинец ответил, нарушают ли бойцы ВСУ Женевскую конвенцию, на примере резонансных случаев - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец ответил, нарушают ли бойцы Вооруженных Сил Украины Женевскую конвенцию. Об этом он сообщил в интервью УП.

По его словам, если он и его подчиненные получают ведомости о якобы нарушениях гуманитарного права со стороны ВСУ, то они обращаются в Офис генпрокурора, чтобы было открыто уголовное производство.
Он привел в пример случай, когда в социальных сетях появилось видео, где вероятный украинский боец убивает российских военных, которые сдались в плен, — была проведена проверка, которая установила, что видео было постановочным. 

"Другой факт — видео, когда российские военные якобы сдавались в плен, там было 12 человек, десять из них уже лежали на земле. Потом видео прерывается на моменте, когда начинается стрельба. После этого россияне опубликовали видео, где лежат убитые их военные. Мы отдельно делали анализ, было установлено, что это были украинские военнослужащие. Наши эксперты с международными коллегами установили, что это видео демонстрирует военное преступление, которое совершили россияне. Почему? Там было 12 человек, десять сделали вид, что сдаются в плен, двое оставались с оружием и пытались таким образом убить наших военных", — сказал Лубинец.

Омбудсмен заявил, что в Женевской конвенции прямо прописано, что нельзя продолжать боевые действия под маской сдачи в плен. 

"Нам удалось найти в архиве официальный документ, который расписывал подобный алгоритм во время войны с Финляндией, когда россияне описали, что они показывали финнам, что хотят сдаться в плен, но продолжали боевые действия", — отметил он.

Лубинец подчеркнул, что Россия будет нарушать все возможные нормы и правила, так как Женевской конвенции и международного гуманитарного права для нее не существует. 

11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

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Дмитро Гриниченко
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Женевская конвенция война военные преступления пленные Дмитрий Лубинец
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