Лубинец ответил, нарушают ли бойцы ВСУ Женевскую конвенцию, на примере резонансных случаев
Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец ответил, нарушают ли бойцы Вооруженных Сил Украины Женевскую конвенцию. Об этом он сообщил в интервью УП.
"Другой факт — видео, когда российские военные якобы сдавались в плен, там было 12 человек, десять из них уже лежали на земле. Потом видео прерывается на моменте, когда начинается стрельба. После этого россияне опубликовали видео, где лежат убитые их военные. Мы отдельно делали анализ, было установлено, что это были украинские военнослужащие. Наши эксперты с международными коллегами установили, что это видео демонстрирует военное преступление, которое совершили россияне. Почему? Там было 12 человек, десять сделали вид, что сдаются в плен, двое оставались с оружием и пытались таким образом убить наших военных", — сказал Лубинец.
Омбудсмен заявил, что в Женевской конвенции прямо прописано, что нельзя продолжать боевые действия под маской сдачи в плен.
"Нам удалось найти в архиве официальный документ, который расписывал подобный алгоритм во время войны с Финляндией, когда россияне описали, что они показывали финнам, что хотят сдаться в плен, но продолжали боевые действия", — отметил он.
Лубинец подчеркнул, что Россия будет нарушать все возможные нормы и правила, так как Женевской конвенции и международного гуманитарного права для нее не существует.
- 11 апреля CNN сообщила о еще одном видео с изувеченными телами военных.
- СБУ расследует казнь украинского военного.
- В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявок на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".
Читайте также: "Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами
Комментарии