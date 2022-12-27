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Луганская область. Россияне дезертируют и бегут с позиций, их ловят патрули – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 18:20
Луганская область. Россияне дезертируют и бегут с позиций, их ловят патрули – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (фото: EPA)

В Луганской области участились случаи дезертирства российских оккупантов – причиной стали высокие потери в боях с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ. 

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Военные заявляют, что противник, несмотря на значительные потери в живой силе, продолжает наступать в районе Бахмута и Авдеевки, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Сохраняется угроза ударов по критической инфраструктуре во всех регионах Украины. 

Из-за больших потерь в Луганской области замечено увеличение случаев дезертирства захватчиков – россияне покидают боевые позиции, а их командование увеличило количество патрулей, чтобы возвращать "отказников" в подразделения. 

Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки ударили по пункту управления, шести районам сосредоточения пехоты и военной техники, складу боеприпасов и одному важному военному объекту РФ. 

Читайте также: Буданов о войне зимой: Россия – в тупике. Коренных изменений в ее пользу не ожидаем 

Дмитро Гриниченко
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армия России война Донбасс дезертирство генштаб
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