Луганская область. Россияне дезертируют и бегут с позиций, их ловят патрули – Генштаб
В Луганской области участились случаи дезертирства российских оккупантов – причиной стали высокие потери в боях с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник, несмотря на значительные потери в живой силе, продолжает наступать в районе Бахмута и Авдеевки, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
Сохраняется угроза ударов по критической инфраструктуре во всех регионах Украины.
Из-за больших потерь в Луганской области замечено увеличение случаев дезертирства захватчиков – россияне покидают боевые позиции, а их командование увеличило количество патрулей, чтобы возвращать "отказников" в подразделения.
Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки ударили по пункту управления, шести районам сосредоточения пехоты и военной техники, складу боеприпасов и одному важному военному объекту РФ.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- ВСУ замедлили продвижение россиян в районе Бахмута, противник может инициировать оперативную паузу, заявили в ISW.
- В районе Бахмута ВСУ постоянно бьют россиян и не дают оккупантам перегруппировываться.
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