Луганская область. Россияне дезертируют и бегут с позиций, их ловят патрули – Генштаб

В Луганской области участились случаи дезертирства российских оккупантов – причиной стали высокие потери в боях с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник, несмотря на значительные потери в живой силе, продолжает наступать в районе Бахмута и Авдеевки, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Сохраняется угроза ударов по критической инфраструктуре во всех регионах Украины.

Из-за больших потерь в Луганской области замечено увеличение случаев дезертирства захватчиков – россияне покидают боевые позиции, а их командование увеличило количество патрулей, чтобы возвращать "отказников" в подразделения.

Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки ударили по пункту управления, шести районам сосредоточения пехоты и военной техники, складу боеприпасов и одному важному военному объекту РФ.

Читайте также: Буданов о войне зимой: Россия – в тупике. Коренных изменений в ее пользу не ожидаем

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.