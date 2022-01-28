Лукашенко намерен вернуть Украину в "лоно славянства"

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен "вернуть Украину в лоно славянства". Заявление было сделано в торжественном обращении к беларуским парламентариям.

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"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство. Наше славянское братство. Но как бы кому ни хотелось, мы вернем Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", – заверил Лукашенко.

Диктатор также сказал, что "жернова передела мира" вращаются и что Беларусь готова вступить в войну в случае начала агрессии против нее или России.

24 января Лукашенко сказал, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии" для защиты от возможного нападения.

17 января 2022 года Лукашенко на совещании сказал, что Украина вблизи границы с Беларусью якобы продолжает наращивать силы "Национальной гвардии из националистов-радикалов", которые "еще похлеще, чем натовские военнослужащие". В СБУ назвали это заявление "политической манипуляцией и частью информационной войны".

В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент.

На фоне наращивания российских войск у границ Украины НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность.

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Сергей Бережной

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