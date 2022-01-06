Лукашенко назвал Речь Посполитую периодом "польской оккупации и этноцида беларусов"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил дать "адекватную оценку" периодам Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, потому что жители Литвы и Польши якобы отрицают вклад беларусов. Об этом диктатор заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.
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"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад беларуского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ (Великое княжество Литовское. – Ред.) и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку", – сказал Лукашенко.
Самопровозглашенный президент предложил в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях назвать период Речи Посполитой "оккупацией беларуской земли полякамии и этноцидом беларусов".
Диктатор назвал историческую политику "стратегией самосохранения", а беларусов — "нацией, которая появилась в советское время".
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