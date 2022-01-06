Лукашенко назвал Речь Посполитую периодом "польской оккупации и этноцида беларусов"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил дать "адекватную оценку" периодам Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, потому что жители Литвы и Польши якобы отрицают вклад беларусов. Об этом диктатор заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.

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"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад беларуского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ (Великое княжество Литовское. – Ред.) и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку", – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент предложил в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях назвать период Речи Посполитой "оккупацией беларуской земли полякамии и этноцидом беларусов".

Диктатор назвал историческую политику "стратегией самосохранения", а беларусов — "нацией, которая появилась в советское время".

В Беларуси криминализована подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими.

Как отмечает Радио Свобода, "экстремистскими" режим диктатора Лукашенко признал уже около 300 интернет-ресурсов, в том числе Белсат, спортивный сайт Tribuna.com, Tut.by и старейшее беларуское информационное агентство БелаПАН.

В конце декабря 2021 года на десятках транспортных остановок в Минске появились "гибридные листовки" с лозунгами против режима диктатора Александра Лукашенко на китайском языке.

Александр Матвиенко

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