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Лукашенко назвал Речь Посполитую периодом "польской оккупации и этноцида беларусов"

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 12:06
Лукашенко назвал Речь Посполитую периодом
Александр Лукашенко (Фото – EPA)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил дать "адекватную оценку" периодам Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, потому что жители Литвы и Польши якобы отрицают вклад беларусов. Об этом диктатор заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.

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"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад беларуского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ (Великое княжество Литовское. – Ред.) и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку", – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент предложил в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях назвать период Речи Посполитой "оккупацией беларуской земли полякамии и этноцидом беларусов".

Диктатор назвал историческую политику "стратегией самосохранения", а беларусов — "нацией, которая появилась в советское время".

СПРАВКА. 9 августа 2020 в Беларуси прошли выборы президента. Во многих городах страны начались протесты, против участников которых были применены жесткие репрессии. 10 августа ЦИК Беларуси объявила, что на президентских выборах победил Александр Лукашенко. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
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    Александр Матвиенко
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    история беларусь пропаганда дезинформация александр лукашенко Речь Посполитая
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