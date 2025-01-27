Лукашенко не прочь ввести "беларуских миротворцев" в Украину. В ЦПД назвали это абсурдом

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Самопровозглашенный беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что мог бы направить миротворцев в Украину для нормализации отношений с Россией. В Центре противодействия дезинформации заявили, что такие заявления звучат абсурдно.

В ЦПД отметили, что подобными заявлениями Лукашенко пытается создать впечатление, будто Беларусь "стоит в стороне" от полномасштабной войны России против Украины.

"Активная поддержка российской армии Беларусью в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Поэтому любые заявления о "беларуских миротворцах" звучат абсурдно", – подчеркнули в ЦПД.

Отмечается, что так называемая миротворческая риторика Лукашенко направлена на то, чтобы улучшить собственный имидж в глазах международного сообщества. Кроме того, заявления беларуского диктатора совпадают с нарративами российской пропаганды относительно того, что якобы Запад и Украина хотят продолжения войны, а не Россия, подчеркнули в ЦПД.

26 января Лукашенко назвал Украину и Россию "средним и старшим братом" и подчеркнул, что якобы исключительно беларуские миротворцы смогут обеспечить нормальные отношения между странами. А вот иностранный контингент, по его словам, будет "тянуть или на Запад, или на Восток".

Однако он отметил, что пока не планирует отправлять 70 000 военных на линию фронта, ведь с этим решением не согласятся ни Украина, ни Запад.

22 января президент Зеленский заявил, что после прекращения огня понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы.

Также он считает, что в миротворческой миссии должны быть американцы, потому что без них никто не рискует.

Генерал Бригер полагает, что за перемирием в Украине могли бы следить солдаты из ЕС и Глобального Юга.