Лукашенко не проти ввести "білоруських миротворців" в Україну. В ЦПД назвали це абсурдом

Олександр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що міг би направити миротворців в Україну для нормалізації відносин із Росією. У Центрі протидії дезінформації заявили, що такі заяви звучать абсурдно.

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У ЦПД зазначили, що подібними заявами Лукашенко намагається створити враження, ніби Білорусь "стоїть осторонь" повномасштабної війни Росії проти України.

"Активна підтримка російської армії Білоруссю на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила Мінськ співучасником збройної агресії РФ проти нашої держави. Тому будь-які заяви про "білоруських миротворців" звучать абсурдно", – підкреслили у ЦПД.

Зазначається, що так звана миротворча риторика Лукашенка спрямована на те, щоб поліпшити власний імідж в очах міжнародної спільноти. Окрім цього, заяви білоруського диктатора збігаються з наративами російської пропаганди стосовно того, що нібито Захід та Україна хочуть продовження війни, а не Росія, підкреслили у ЦПД.

26 січня Лукашенко назвав Україну та Росію "середнім та старшим братом" і підкреслив, що нібито виключно білоруські миротворці зможуть забезпечити нормальні взаємини між країнами. А от іноземний контингент, за його словами, буде "тягнути або на Захід, або на Схід".

Проте він зазначив, що поки не планує відправляти 70 000 військових на лінію фронту, адже з цим рішенням не погодяться ані Україна, ані Захід.

22 січня президент Зеленський заявив, що після припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи.

Також він вважає, що в миротворчій місії мають бути американці, бо без них ніхто не ризикуватиме.

Генерал Брігер вважає, що за перемир'ям в Україні могли б стежити солдати з ЄС та Глобального Півдня.