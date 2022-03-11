Лукашенко посидел с Путиным в Кремле. Заявил – "не мы развязали войну, наша совесть чиста"
Подконтрольный России диктатор Беларуси Александр Лукашенко во время публичной части встречи в Москве с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным заявил, что "не мы развязали эту войну, наша совесть чиста".
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"На камеру" он пообещал показать президенту РФ некие "карты", как Украина "готовилась напасть на совместные войска РФ и РБ на территории Беларуси".
Лукашенко сказал, что "превентивно ВСУ начали стрелять, пока мы были еще у вас дома". Какая стрельба, что, где – известно только Лукашенко. Путин встречался с ним перед войной 18 февраля.
Приводим ниже монолог Лукашенко без сокращений.
"Они начали! А я еще сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям... Четыре позиции, я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали!" – сказал самопровозглашенный президент Беларуси Путину.
"Они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси. И сегодня эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси к ЧАЭС, чтобы перерезать пути движения российских войск – в спину ударить, хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались в Беларуси с учений, и они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще предстоит с вами разгадать", – добавил Лукашенко.
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По его словам, если все пойдет по плану Путина, "через полгода, к концу года, люди забудут, что это случилось".
Ранее сегодня разведка Украины сообщила, что Путин отдал приказ на совершение теракта на ЧАЭС под чужим флагом.
- Рано утром 24 февраля 2022 года Россия с помощью Беларуси совершила полномасштабное вторжение в Украину.
- Помимо разрушительных наземных боевых действий, начались ракетно-бомбовые удары по всей стране по военным объектам, критической инфраструктуре, городам, жилым домам.
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