Лукашенко посидел с Путиным в Кремле. Заявил – "не мы развязали войну, наша совесть чиста"

Подконтрольный России диктатор Беларуси Александр Лукашенко во время публичной части встречи в Москве с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным заявил, что "не мы развязали эту войну, наша совесть чиста".

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"На камеру" он пообещал показать президенту РФ некие "карты", как Украина "готовилась напасть на совместные войска РФ и РБ на территории Беларуси".

Лукашенко сказал, что "превентивно ВСУ начали стрелять, пока мы были еще у вас дома". Какая стрельба, что, где – известно только Лукашенко. Путин встречался с ним перед войной 18 февраля.

Приводим ниже монолог Лукашенко без сокращений.

"Они начали! А я еще сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям... Четыре позиции, я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали!" – сказал самопровозглашенный президент Беларуси Путину.

"Они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси. И сегодня эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси к ЧАЭС, чтобы перерезать пути движения российских войск – в спину ударить, хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались в Беларуси с учений, и они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще предстоит с вами разгадать", – добавил Лукашенко.

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По его словам, если все пойдет по плану Путина, "через полгода, к концу года, люди забудут, что это случилось".

Ранее сегодня разведка Украины сообщила, что Путин отдал приказ на совершение теракта на ЧАЭС под чужим флагом.

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия с помощью Беларуси совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Помимо разрушительных наземных боевых действий, начались ракетно-бомбовые удары по всей стране по военным объектам, критической инфраструктуре, городам, жилым домам.

Евгений Пилипенко

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