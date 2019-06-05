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05.06.2019, 14:21

Лукашенко рад Кучме в Минске: Политика тебя никак не отпускает

Лукашенко рад Кучме в Минске: Политика тебя никак не отпускает - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Белоруси заявил, что рад снова видеть в Минске второго президента Украины, и для того, чтобы встретиться с ним, "перенес командировку"

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который недавно был возвращен в состав переговорщиков по Донбассу в минскую контактную группу. Он приветствовал такой кадровый шаг украинских властей, сообщили в администрации президента РБ.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - считает Лукашенко.

Как отметила его пресс-служба, "Кучма посчитал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом".

При этом второй президент Украины назвал "абсолютным абсурдными" призывы перенести площадку для переговоров по Донбассу в другое государство из-за политической близости властей РФ и РБ: он считает, что для этого нет оснований.

"Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог", - подчеркнул Кучма.

Министр иностранных дел Павел Климкин не определился с отношением к тому, что 80-летнего Кучму вернули в Минск: "То ли поздравлять, то ли сочувствовать".

Читайте также: Как Путин ломал Кучму. История недипломатических отношений 

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Теги: александр лукашенко, назначение, минск, леонид кучма
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