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Лукашенко снова пугает беларусов, что против них "может быть развернута агрессия"

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 10:58
Лукашенко снова пугает беларусов, что против них
Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко, который до 24 февраля высмеивал возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину, в том числе с территории Беларуси, за несколько дней до 2023 года "не может исключить, что против нашей страны может быть развернута агрессия". Такого нарратива он придерживался на совещании силового блока, пишет рупор пропаганды Белта.

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"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим", – конспирологически сказал союзник российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, он "знает, кто подталкивает в спину этих самых соседей, чтобы они создавали напряженность на наших границах".

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Как и Путин в 2021 году и начале нынешнего, Лукашенко заявил, что "мы на своей территории проводим учения, перемещаем [войска и средства] туда, куда считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы".

По его словам, "никакого иного замысла" в этих маневрах якобы нет.

Читайте также: Угроза растет. Какие силы Россия разместила в Беларуси – и на что они способны

Євген Пилипенко
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