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Лутковская: Освобождение экс-беркутовцев было условием Кремля

Лутковская: Освобождение экс-беркутовцев было условием Кремля - Фото
Валерия Лутковская
04.01.2020, 18:54

По мнению Лутковской, освобождение экс-беркутовцев не помешает суду вынести решение по их делу

Россия не хотела отдавать украинских спецназовцев, которые находились в заложниках у контролируемых ею боевиков на Донбассе, если Украина не освободит бывших беркутовцев — фигурантов дела о массовых убийствах на Майдане. Об этом в интервью Украинскому радио рассказала член гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская

«И «Харьковская группа», и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту и, соответственно, они не будут освобождены в результате этого процесса», – сказала она.

На это в Кремле ответили, что боевики в таком случае не вернут Украине спецназовцев.

«Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом», – сказала Лутковская.

По ее мнению, освобождение экс-беркутовцев не помешает суду вынести решение по их делу, так как обвиняемые освобождены под личное обязательство являться в суды и участвовать в заседаниях.

29 декабря в ходе обмена в Украину вернулись 76 заложников боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР, на временно оккупированные территории отправились 124 человека. Из российских тюрем Кремль не выпустил ни одного украинского политзаключенного. Украина же в числе прочих отдала России пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, до завершения суда по их делу. Пострадавшие в этом деле высказались против такого решения.

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кремль беркут обмен валерия лутковская
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