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Луценко: Подам в отставку, когда соберется новый парламент

Луценко: Подам в отставку, когда соберется новый парламент - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 21:33

Генеральный прокурор заявил об этом в прямом эфире радио

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда начнет работу Верховная Рада девятого созыва. Об этом Луценко заявил в эфире Радио НВ.

"Как только новый парламент соберется... я подам заявление об отставке по собственному желанию", - заявил он.

По словам Луценко, он говорил об этом Зеленскому во время их встречи, которая состоялась до инаугурации новоизбранного президента.

Он сказал, что уходит не потому, что считает себя плохим генпрокурором, а потому что, как показали выборы, нация требует "новой крови".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что рассматривает в качестве кандидата на должность генерального прокурора заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку.

19 июля Зеленский заявил, что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора. "С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - сказал Зеленский.

Президент подавал в Раду 8-го созыва представление об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора, однако депутаты не поддержали его.

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