Луценко рассказал, почему перестал ходить на концерты Квартала

Юрий Луценко и Владимир Зеленский (коллаж LIGA.net)

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, почему не ходит на концерты Студии Квартал-95, в которой ранее выступал президент Владимир Зеленский. Об этом Луценко сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ввиду различных причин прекращал походы на концерты не раз. В 2012 году из-за ареста он перестал посещать выступления Квартала, хотя до этого на них ходил. "95-й квартал шутил надо мной регулярно. Иногда метко, иногда нет. Я, конечно, улыбался", - рассказал генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что во время его нахождения в СИЗО и колонии артисты Квартала шутили над ним комплиментарно, поддерживали. "Женя Кошевой демонстрировал в камеру часы, которые я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было", - пояснил глава ГПУ.

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Находясь в колонии, продолжает Луценко, он однажды позвонил Зеленскому. А уже после выхода на свободу в личной беседе он высказал шоумену недовольство фильмом Сказочная Русь производства Квартала.

"Честно, меня очень обидели сюжеты вокруг Юли (Тимошенко, - ред.). К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал", - рассказал Луценко и добавил, что Зеленский в ответ сказал ему, что "людям это нравится, это бизнес".

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"В конце концов, далее на 95-й квартал я не ходил, потому что была горячая фаза войны, я два года не был ни на одном концерте. И 95-й квартал перешел в плоскость, скажем так, политического киллерства. Сделали скетч о Меркель и Яценюке, помните?", - сказал генпрокурор, подчеркнув, что "это были не шутки и не юмор".

Недавно стало известно, что НАБУ откроет дело против Луценко.

Также генпрокурор рассказал, когда подаст в отставку со своей должности.

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