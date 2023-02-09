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Львовские пластуны купили БТР для теробороны на польском сайте товаров и услуг – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 11:36
Львовские пластуны купили БТР для теробороны на польском сайте товаров и услуг – фото - Фото
Фото: Lviv media

Волонтерский штаб львовского "Пласта" и спортсменка Орыся Демьянюк-Мочульская собрали деньги на БТР во время благотворительного забега и приобрели его на польском сайте товаров и услуг. Об этом сообщается в Facebook Пласт Львов.

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"БТР, на который мы все вместе донатили, уже во Львове", – говорится в сообщении.

Львовские пластуны купили БТР для теробороны на польском сайте товаров и услуг – фото

Как отмечается, БТР польско-чешского производства 1969 года в Польше на сайте OLX обнаружили военные, они обратились с запросом на помощь с покупкой.

"Оплатой БТР занимался волонтерский Штаб Пласта во Львове, хотя это и оказалось очень непросто. Мы сделали все возможные и невозможные документы для банка, чтобы они пропустили платеж (наш валютный менеджер, когда услышал, что мы хотим купить, был немного шокирован)", – говорится в сообщении.

Возглавляла процесс волонтерского сбора, украинская легкоатлетка, муж и брат которой на передовой, Орыся Демьянюк. Она объединила для сбора три организации – Пласт Львов, Украинскую академию лидерства и беговой клуб ProBig.

Бронетранспортеру заменят колеса и сделают противокумулятивный экран, после этого волонтеры передадут БТР военным из Львовской ТРО, которые базируются в Луганской области.

Львовские пластуны купили БТР для теробороны на польском сайте товаров и услуг – фото
  • 25 января сообщалось, что Украина бесплатно получила от турецкой компании Baykar еще два ударных беспилотника Bayraktar TB2.

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Наталія Медведєва
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