Любые действия России после "Паутины" слабы и неубедительны – разведка Эстонии

Антс Кивисельг (Фото: Priit Mürk/ERR)

После спецоперации "Паутина", которую Служба безопасности Украины совершила 1 июня, любые действия России в "ответ" выглядят слабыми и неубедительными. Такое мнение высказал глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR.

"Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее самой высокой боевой готовности", – заявил он.

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Восстановление этих самолетов, по словам Кивисельга, потребует от России значительных ресурсов: "Прежде всего, это означает усиление внутренних мер безопасности и мер по защите войск".

По словам эстонского полковника, важно, что Украина провела ряд одновременных спецопераций в отдаленных районах России, что стало "сильным сигналом для путинского режима о потенциале, который может быть использован для давления на Россию и заставить ее сесть за стол мирных переговоров".

В такой ситуации любые ответные действия России выглядят слабыми и неубедительными, лишь подчеркивая ее неспособность эффективно реагировать, сказал он.