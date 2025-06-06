Любые действия России после "Паутины" слабы и неубедительны – разведка Эстонии
После спецоперации "Паутина", которую Служба безопасности Украины совершила 1 июня, любые действия России в "ответ" выглядят слабыми и неубедительными. Такое мнение высказал глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR.
"Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее самой высокой боевой готовности", – заявил он.
Восстановление этих самолетов, по словам Кивисельга, потребует от России значительных ресурсов: "Прежде всего, это означает усиление внутренних мер безопасности и мер по защите войск".
По словам эстонского полковника, важно, что Украина провела ряд одновременных спецопераций в отдаленных районах России, что стало "сильным сигналом для путинского режима о потенциале, который может быть использован для давления на Россию и заставить ее сесть за стол мирных переговоров".
В такой ситуации любые ответные действия России выглядят слабыми и неубедительными, лишь подчеркивая ее неспособность эффективно реагировать, сказал он.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет на них. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- 4 июня во время разговора с президентом США Трампом Путин пригрозил "ответить" Украине на "Паутину".
- Ночью Россия совершила массированную атаку на Украину, применив 407 дронов и 45 ракет. Под ударом находились центральные и западные области. В общей сложности более 50 человек пострадали, в Киеве погибли три спасателя.