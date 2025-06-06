Будь-які дії Росії після "Павутини" є слабкими та непереконливими – розвідка Естонії

Антс Ківісельг (Фото: Priit Mürk/ERR)

Після спецоперації "Павутина", яку Служба безпеки України здійснила 1 червня, будь-які дії Росії у "відповідь" виглядають слабкими й непереконливими. Таку думку висловив очільник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", – заявив він.

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Відновлення цих літаків, за словами Ківісельга, вимагатиме від Росії значних ресурсів: "Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів щодо захисту військ".

За словами естонського полковника, важливо, що Україна здійснила низку одночасних спецоперацій у віддалених районах Росії, що стало "сильним сигналом для путінського режиму про потенціал, який може бути використаний для тиску на Росію та змусити її сісти за стіл мирних переговорів".

У такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими і непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати, сказав він.