Будь-які дії Росії після "Павутини" є слабкими та непереконливими – розвідка Естонії
Після спецоперації "Павутина", яку Служба безпеки України здійснила 1 червня, будь-які дії Росії у "відповідь" виглядають слабкими й непереконливими. Таку думку висловив очільник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.
"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", – заявив він.
Відновлення цих літаків, за словами Ківісельга, вимагатиме від Росії значних ресурсів: "Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів щодо захисту військ".
За словами естонського полковника, важливо, що Україна здійснила низку одночасних спецоперацій у віддалених районах Росії, що стало "сильним сигналом для путінського режиму про потенціал, який може бути використаний для тиску на Росію та змусити її сісти за стіл мирних переговорів".
У такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими і непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати, сказав він.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- 4 червня під час розмови з президентом США Трампом Путін пригрозив "відповісти" Україні на "Павутину".
- Вночі Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 407 дронів і 45 ракет. Під ударом були центральні та західні області. Загалом понад 50 людей постраждали, у Києві загинули три рятувальники.