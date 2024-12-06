"Люди горели в машинах". Появились фото и видео последствий российского удара по Запорожью
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров показал последствия российского удара по Запорожью, произошедшего вечером 5 декабря.
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Попаданием разрушена СТО, повреждены дома и магазины рядом. Убиты девять человек, еще 19 пострадали, среди них двое детей четырех и 11 лет. Очевидцы видели, как люди горели в машинах.
Взрывы в областном центре звучали около 18:00.
Ранее в этот же вечер россияне обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Там также известно о двух погибших, среди раненых ребенок.
- В ночь на 6 декабря армия России атаковала Украину, в частности Киев, дронами. Обломки рухнули в Голосеевском районе столицы.
- Из российского города Орел в ночь на 6 декабря было запущено по Украине 53 ударных дрона "шахед" и БпЛА других типов. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских целей.