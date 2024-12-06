"Люди горели в машинах". Появились фото и видео последствий российского удара по Запорожью

В результате атаки пострадали 19 и погибли девять человек

Фото: Иван Федоров/Telegram

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров показал последствия российского удара по Запорожью, произошедшего вечером 5 декабря.

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Попаданием разрушена СТО, повреждены дома и магазины рядом. Убиты девять человек, еще 19 пострадали, среди них двое детей четырех и 11 лет. Очевидцы видели, как люди горели в машинах.

Взрывы в областном центре звучали около 18:00.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Ранее в этот же вечер россияне обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Там также известно о двух погибших, среди раненых ребенок.