"Люди горіли в автівках". З'явилися фото та відео наслідків російського удару по Запоріжжю

Фото: Іван Федоров / Telegram

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров показав наслідки російського удару по Запоріжжю, який стався ввечері 6 грудня.

Влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч. Вбито дев'ять людей, ще 19 постраждали, серед них — двоє дітей чотирьох та одинадцяти років. Очевидці бачили, як люди горіли в автівках.

Вибухи в обласному центрі лунали близько 18:00.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Раніше цього ж вечора росіяни обстріляли Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Там також відомо про двох загиблих, серед поранених — дитина.