"Люди горіли в автівках". З'явилися фото та відео наслідків російського удару по Запоріжжю
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров показав наслідки російського удару по Запоріжжю, який стався ввечері 6 грудня.
Влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч. Вбито дев'ять людей, ще 19 постраждали, серед них — двоє дітей чотирьох та одинадцяти років. Очевидці бачили, як люди горіли в автівках.
Вибухи в обласному центрі лунали близько 18:00.
Раніше цього ж вечора росіяни обстріляли Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Там також відомо про двох загиблих, серед поранених — дитина.
- У ніч проти 6 грудня армія Росії атакувала Україну, зокрема Київ, дронами. Уламки впали в Голосіївському районі столиці.
- З російського міста Орел у ніч проти 6 грудня було запущено по Україні 53 ударні дрони "шахед" та БпЛА інших типів. Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей.