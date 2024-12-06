Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу – двоє загиблих, серед постраждалих дитина

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Всі роблять те, що треба", – зауважив він о 16:31.

Окупанти поцілили по Кривому Рогу, попередньо, пошкоджено адмінбудівлю, дані уточнюються. Написав уже о 16:57 очільник Дніпропетровської області.

До цього, о 15:58, Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму, а вже за декілька хвилин закликали жителів Кривого Рогу та Кропивницького йти до укриття.

О 16:23 військові повідомили про рух ракети на Кривий Ріг.

ОНОВЛЕНО о 17:13. Через удар по місту загинув чоловік, серед постраждалих шестирічна дитина. Хлопчик перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА.

ОНОВЛЕНО о 17:31. У Кривому Розі двоє загиблих та, попередньо, вісім постраждалих, половина з яких ушпиталена у стані середньої тяжкості.

Одна особа не виходить на зв'язок, рятувальники обстежують потрощену будівлю, написав Лисак.

В ніч проти 6 грудня армія Росії атакувала Україну, зокрема Київ, дронами. Уламки впали в Голосіївському районі столиці.

З російського міста Орел в ніч проти 6 грудня було запущено по Україні 53 ударні дрони "шахед" та БпЛА інших типів. Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей.