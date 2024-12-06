Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу – погиб мужчина, среди пострадавших ребенок

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

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"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что нужно", – отметил он в 16:31.

Оккупанты попали по Кривому Рогу, предварительно, повреждено админздание, данные уточняются. Написал уже в 16:57 глава Днепропетровской области.

Ранее, в 15:58, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма, а уже через несколько минут призвали жителей Кривого Рога и Кропивницкого идти к укрытию.

В 16.23 военные сообщили о движении ракеты на Кривой Рог.

ОБНОВЛЕНО в 17:13. Из-за удара по городу погиб мужчина, среди пострадавших шестилетний ребенок. Мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил глава ОВА.

В ночь на 6 декабря армия России атаковала Украину, в частности Киев, дронами. Обломки упали в Голосеевском районе столицы.

Из российского города Орел в ночь на 6 декабря было запущено по Украине 53 ударных дрона "шахед" и БпЛА других типов. Силы противовоздушной обороны сбили большую часть вражеских целей.