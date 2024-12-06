В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на скорую – пострадали медики
Россияне атаковали дроном карету скорой помощи в Херсонской области, пострадали двое медиков. Об этом сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, россияне совершили очередную атаку на Антоновку с беспилотника – сбросили взрывчатку с беспилотника на машину скорой.
Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
Была госпитализирована 62-летняя медицинская сестра, которая попала под атаку в Антоновке, – женщина получила взрывную травму и осколковые ранения, написал впоследствии глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Также он сообщил, что была дроновая атака по Антоновке около 09:30 – 46-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения и сам обратился к врачам.
- Россияне постоянно атакуют Херсонщину. В частности, утром 1 декабря российские оккупационные войска атаковали ударным беспилотником общественный транспорт в Херсоне, в результате чего жертвы и более десятка раненых.
- Ранее, 4 декабря, глава Херсонской ОВА сообщил, что Россия может готовиться к еще одному наступлению на Херсон – оккупанты собрали 300 лодок для форсирования Днепра.
- 5 декабря глава Николаевской области заявил, что украинские силы давно владели этой информацией и готовились, будут реагировать в соответствии с ситуацией. Он отметил, что "ситуация сложная, но контролируемая".