На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на швидку – постраждали медики

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Росіяни атакували дроном карету швидкої допомоги на Херсонщині, постраждали двоє медиків. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, росіяни здійснили чергову атаку на Антонівку з безпілотника – скинули вибухівку з безпілотника на машину швидкої.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Ушпиталено 62-річну медичну сестру, яка потрапила під атаку в Антонівці, – жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення, написав згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Також він повідомив, що була дронова атака по Антонівці близько 09:30 – 46-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення й сам звернувся до лікарів.

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Росіяни постійно атакують Херсонщину. Зокрема, вранці 1 грудня російські окупаційні війська атакували ударним безпілотником громадський транспорт у Херсоні, внаслідок чого є жертви та понад десяток поранених.

Раніше, 4 грудня, голова Херсонської ОВА повідомив, що Росія може готуватися до ще одного наступу на Херсон – окупанти зібрали 300 човнів для форсування Дніпра.

5 грудня очільник Миколаївської області заявив, що українські сили давно володіли цією інформацією та готувалися, реагуватимуть відповідно до ситуації. Він зазначив, що "ситуація складна, але контрольована".