На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на швидку – постраждали медики
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Росіяни атакували дроном карету швидкої допомоги на Херсонщині, постраждали двоє медиків. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, росіяни здійснили чергову атаку на Антонівку з безпілотника – скинули вибухівку з безпілотника на машину швидкої.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Ушпиталено 62-річну медичну сестру, яка потрапила під атаку в Антонівці, – жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення, написав згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Також він повідомив, що була дронова атака по Антонівці близько 09:30 – 46-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення й сам звернувся до лікарів.

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