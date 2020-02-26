Люстрация: Украина проиграла дело в ЕСПЧ, в Минюсте объяснили, что это значит

ЕСПЧ (фото - EPA)

Люстрация после Революции достоинства была обоснована, но ее реализация привела к нарушению прав чиновников, решил Европейский суд по правам человека. Вердикт суда разъяснил в Facebook заместитель министра юстиции и уполномоченный в делах ЕСПЧ Иван Лещина.

Украина проиграла апелляцию в деле "Полях и другие против Украины", в котором объединены жалобы пятерых чиновников, уволенных в 2014 году по закону о люстрации. Вчера решение ЕСПЧ, принятое в октябре прошлого года, вступило в силу.

По словам Лещины, ЕСПЧ установил, что ситуация в Украине в 2014 году давала основания для люстрации в отношении чиновников, работавших при прежнем правительстве, чтобы защитить граждан от тех, кто создавал риски для молодой демократии и принимал участие в масштабной коррупции.

Лещина подчеркнул, что ранее ЕСПЧ признавал наличие оснований для люстрации только в случае бархатных революций в Восточной Европе осенью 1989 года, Евромайдан стал единственным исключением.

В то же время, ЕСПЧ отметил, что неиндивидуальная ответственность могла применяться только к очень узкому кругу высокопоставленных чиновников, которые заведомо участвовали в антидемократических действиях или знали о них. Автоматическое увольнение и запрет на госслужбу в течение 10 лет для широкого круга чиновников нарушило Конвенцию о правах человека.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, для выполнения решения ЕСПЧ Минюст разработает законопроект о создании комиссии, которая рассмотрит жалобы граждан на их люстрацию, возможность их возобновления в должности и выплаты компенсации. Малюська подчеркнул, что этот механизм не будет применяться к тем, чья люстрация была обоснованной.

Конституционный суд рассматривает, соответствует ли Конституции закон об очищении власти. Решение пока не принято

всем заявителям должны быть выплачены денежные компенсации. 17 октября 2019 года ЕСПЧ вынес решение, что закон о люстрации нарушил права чиновников . Суд решил, что