Люстрация: Украина проиграла дело в ЕСПЧ, в Минюсте объяснили, что это значит

Люстрация после Революции достоинства была обоснована, но ее реализация привела к нарушению прав чиновников, решил Европейский суд по правам человека. Вердикт суда разъяснил в Facebook заместитель министра юстиции и уполномоченный в делах ЕСПЧ Иван Лещина.
Украина проиграла апелляцию в деле "Полях и другие против Украины", в котором объединены жалобы пятерых чиновников, уволенных в 2014 году по закону о люстрации. Вчера решение ЕСПЧ, принятое в октябре прошлого года, вступило в силу.
По словам Лещины, ЕСПЧ установил, что ситуация в Украине в 2014 году давала основания для люстрации в отношении чиновников, работавших при прежнем правительстве, чтобы защитить граждан от тех, кто создавал риски для молодой демократии и принимал участие в масштабной коррупции.
Лещина подчеркнул, что ранее ЕСПЧ признавал наличие оснований для люстрации только в случае бархатных революций в Восточной Европе осенью 1989 года, Евромайдан стал единственным исключением.
В то же время, ЕСПЧ отметил, что неиндивидуальная ответственность могла применяться только к очень узкому кругу высокопоставленных чиновников, которые заведомо участвовали в антидемократических действиях или знали о них. Автоматическое увольнение и запрет на госслужбу в течение 10 лет для широкого круга чиновников нарушило Конвенцию о правах человека.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, для выполнения решения ЕСПЧ Минюст разработает законопроект о создании комиссии, которая рассмотрит жалобы граждан на их люстрацию, возможность их возобновления в должности и выплаты компенсации. Малюська подчеркнул, что этот механизм не будет применяться к тем, чья люстрация была обоснованной.