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Люстрация: Украина проиграла дело в ЕСПЧ, в Минюсте объяснили, что это значит

Люстрация: Украина проиграла дело в ЕСПЧ, в Минюсте объяснили, что это значит - Фото
ЕСПЧ (фото - EPA)
26.02.2020, 06:59

ЕСПЧ признал, что люстрация была обоснована, но ее нельзя было применять автоматически к широкому кругу чиновников

Люстрация после Революции достоинства была обоснована, но ее реализация привела к нарушению прав чиновников, решил Европейский суд по правам человека. Вердикт суда разъяснил в Facebook заместитель министра юстиции и уполномоченный в делах ЕСПЧ Иван Лещина.

Украина проиграла апелляцию в деле "Полях и другие против Украины", в котором объединены жалобы пятерых чиновников, уволенных в 2014 году по закону о люстрации. Вчера решение ЕСПЧ, принятое в октябре прошлого года, вступило в силу.

По словам Лещины, ЕСПЧ установил, что ситуация в Украине в 2014 году давала основания для люстрации в отношении чиновников, работавших при прежнем правительстве, чтобы защитить граждан от тех, кто создавал риски для молодой демократии и принимал участие в масштабной коррупции.

Лещина подчеркнул, что ранее ЕСПЧ признавал наличие оснований для люстрации только в случае бархатных революций в Восточной Европе осенью 1989 года, Евромайдан стал единственным исключением.

В то же время, ЕСПЧ отметил, что неиндивидуальная ответственность могла применяться только к очень узкому кругу высокопоставленных чиновников, которые заведомо участвовали в антидемократических действиях или знали о них. Автоматическое увольнение и запрет на госслужбу в течение 10 лет для широкого круга чиновников нарушило Конвенцию о правах человека.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, для выполнения решения ЕСПЧ Минюст разработает законопроект о создании комиссии, которая рассмотрит жалобы граждан на их люстрацию, возможность их возобновления в должности и выплаты компенсации. Малюська подчеркнул, что этот механизм не будет применяться к тем, чья люстрация была обоснованной.

  • Конституционный суд рассматривает, соответствует ли Конституции закон об очищении власти. Решение пока не принято.
  • 17 октября 2019 года ЕСПЧ вынес решение, что закон о люстрации нарушил права чиновников. Суд решил, что всем заявителям должны быть выплачены денежные компенсации.
Денис Юдин
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