МАГАТЭ: Центрифуги иранского Фордо больше не работают

Рафаэль Гросси (Фото: аккаунт в соцсети Х гендиректора МАГАТЭ)

Центрифуги на иранском объекте по обогащению урана Фордо вышли из строя после бомбардировки Соединенных Штатов. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в эфире Radio France Internationale, сообщает CNN.

Гросси заявил, что агентство смогло сделать достаточно точные выводы о последствиях бомбардировки на основе спутниковых снимков и технических характеристик объекта и использованного оружия.

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"Учитывая мощность этих бомб и технические характеристики центрифуг, мы знаем, что они больше не работают, просто из-за вибрации, которая наносит серьезные физические повреждения", – сказал он.

Гросси добавил, что, скорее всего, США попали именно в зал по обогащению урана Фордо.

"Я очень хорошо знаю этот завод, это сеть тоннелей с разными видами деятельности. То, что мы видели на фотографиях, более или менее соответствует залу обогащения, именно его поразили", – сообщил он.