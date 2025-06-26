МАГАТЭ: Центрифуги иранского Фордо больше не работают
Центрифуги на иранском объекте по обогащению урана Фордо вышли из строя после бомбардировки Соединенных Штатов. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в эфире Radio France Internationale, сообщает CNN.
Гросси заявил, что агентство смогло сделать достаточно точные выводы о последствиях бомбардировки на основе спутниковых снимков и технических характеристик объекта и использованного оружия.
"Учитывая мощность этих бомб и технические характеристики центрифуг, мы знаем, что они больше не работают, просто из-за вибрации, которая наносит серьезные физические повреждения", – сказал он.
Гросси добавил, что, скорее всего, США попали именно в зал по обогащению урана Фордо.
"Я очень хорошо знаю этот завод, это сеть тоннелей с разными видами деятельности. То, что мы видели на фотографиях, более или менее соответствует залу обогащения, именно его поразили", – сообщил он.
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