МАГАТЕ: Центрифуги іранського Фордо більше не працюють
Центрифуги на іранському об'єкті зі збагачення урану Фордо вийшли з ладу після бомбардування Сполучених Штатів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в ефірі Radio France Internationale, повідомляє CNN.
Гроссі заявив, що агенція змогла зробити досить точні висновки щодо наслідків бомбардування на основі супутникових знімків та технічних характеристик об'єкта та використаної зброї.
"Враховуючи потужність цих бомб і технічні характеристики центрифуг, ми знаємо, що вони більше не працюють, просто через вібрацію, яка завдає серйозних фізичних пошкоджень", – сказав він.
Гроссі додав, що, ймовірніше, США влучили саме у зал зі збагачення урану Фордо.
"Я дуже добре знаю цей завод, це мережа тунелів із різними видами діяльності. Те, що ми бачили на фотографіях, більш-менш відповідає залу збагачення, саме його уразили", – повідомив він.
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