МАГАТЕ: Центрифуги іранського Фордо більше не працюють

Рафаель Гроссі (Фото: акаунт в соцмережі Х гендиректора МАГАТЕ)

Центрифуги на іранському об'єкті зі збагачення урану Фордо вийшли з ладу після бомбардування Сполучених Штатів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в ефірі Radio France Internationale, повідомляє CNN.

Гроссі заявив, що агенція змогла зробити досить точні висновки щодо наслідків бомбардування на основі супутникових знімків та технічних характеристик об'єкта та використаної зброї.

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"Враховуючи потужність цих бомб і технічні характеристики центрифуг, ми знаємо, що вони більше не працюють, просто через вібрацію, яка завдає серйозних фізичних пошкоджень", – сказав він.

Гроссі додав, що, ймовірніше, США влучили саме у зал зі збагачення урану Фордо.

"Я дуже добре знаю цей завод, це мережа тунелів із різними видами діяльності. Те, що ми бачили на фотографіях, більш-менш відповідає залу збагачення, саме його уразили", – повідомив він.