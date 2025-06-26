ЦРУ має розвіддані про серйозне пошкодження ядерної програми Ірану

Кілька ключових іранських ядерних об'єктів були знищені. Їх доведеться відновлювати протягом багатьох років, заявив директор ЦРУ

Джон Реткліфф (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Центральне розвідувальне управління США може підтвердити "серйозне пошкодження" ядерної програми Ірану внаслідок атак на відповідні об’єкти. Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

"...Масив достовірних розвідувальних даних свідчить про те, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами", – йдеться у повідомленні.

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Реткліфф заявив про нові точні розвіддані про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів були знищені та їх доведеться відновлювати протягом багатьох років.

Він додав, що ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел.