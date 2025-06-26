ЦРУ має розвіддані про серйозне пошкодження ядерної програми Ірану
Центральне розвідувальне управління США може підтвердити "серйозне пошкодження" ядерної програми Ірану внаслідок атак на відповідні об’єкти. Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.
"...Масив достовірних розвідувальних даних свідчить про те, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами", – йдеться у повідомленні.
Реткліфф заявив про нові точні розвіддані про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів були знищені та їх доведеться відновлювати протягом багатьох років.
Він додав, що ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел.
- У ніч проти 22 червня США приєдналися до ізраїльської операції проти Ірану і атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За інформацією Fox News, для цього могли використовуватись 30 ракет Tomahawk і п'ять-шість протибункерних бомб.
- 24 червня Трамп заявив, що для нього було за честь знищити всі ядерні об'єкти та потенціал Ірану, а потім зупинити війну.
- 25 червня на полях саміту НАТО Трамп заявив, що удари американської армії по ядерних обʼєктах Ірану закінчили війну. Він також анонсував переговори з Іраном щодо ядерної угоди наступного тижня.
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