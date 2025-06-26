У ЦРУ есть разведданные о серьезном повреждении ядерной программы Ирана

Несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены. Их придется восстанавливать в течение многих лет, заявил директор ЦРУ

Джон Рэтклифф (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Центральное разведывательное управление США может подтвердить "серьезное повреждение" ядерной программы Ирана в результате атак на соответствующие объекты. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

"Массив достоверных разведывательных данных свидетельствует о том, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами", – сказано в сообщении.

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Рэтклифф заявил о новых точных разведданных о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены и их придется восстанавливать в течение многих лет.

Он добавил, что ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников.