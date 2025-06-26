У ЦРУ есть разведданные о серьезном повреждении ядерной программы Ирана
Центральное разведывательное управление США может подтвердить "серьезное повреждение" ядерной программы Ирана в результате атак на соответствующие объекты. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
"Массив достоверных разведывательных данных свидетельствует о том, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами", – сказано в сообщении.
Рэтклифф заявил о новых точных разведданных о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены и их придется восстанавливать в течение многих лет.
Он добавил, что ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников.
- В ночь на 22 июня США присоединились к израильской операции против Ирана и атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По информации Fox News, для этого могли использоваться 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну.
- 25 июня на полях саммита НАТО Трамп заявил, что удары американской армии по ядерным объектам Ирана закончили войну. Он также анонсировал переговоры с Ираном о ядерном соглашении на следующей неделе.
Читайте также